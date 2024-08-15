Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси рассказал, как его тренер использует электрошокер, чтобы указать на ошибки

Дю Плесси рассказал, как его тренер использует электрошокер, чтобы указать на ошибки
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, что на тренировках его тренер использует электрошокер, чтобы исправить допущенные ошибки у бойцов.

«Никто не может просто так стать чемпионом. Это может показаться безумием. Обычно тренер наносил удары ногами. А у него очень сильный удар ногой. Так что электрошокер намного лучше. Да, он причиняет гораздо больше боли, но она быстро проходит», — сказал дю Плесси во время выступления на пресс-конференции.

Ранее дю Плесси поделился мнением об идее с переходом действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в средний дивизион (до 84 кг).

Материалы по теме
Дю Плесси отреагировал на идею с переходом Махачева в средний дивизион

Сколько зарабатывают звёзды смешанных единоборств:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android