Дю Плесси рассказал, как его тренер использует электрошокер, чтобы указать на ошибки

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, что на тренировках его тренер использует электрошокер, чтобы исправить допущенные ошибки у бойцов.

«Никто не может просто так стать чемпионом. Это может показаться безумием. Обычно тренер наносил удары ногами. А у него очень сильный удар ногой. Так что электрошокер намного лучше. Да, он причиняет гораздо больше боли, но она быстро проходит», — сказал дю Плесси во время выступления на пресс-конференции.

Ранее дю Плесси поделился мнением об идее с переходом действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в средний дивизион (до 84 кг).

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