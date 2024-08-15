Иман Хелиф получила награду из рук президента Алжира после победы на ОИ-2024

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг на Играх в Париже, получила награду от президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Советующий пост спортсменка разместила на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Иман Хелиф

Фото: Из личного архива Иман Хелиф

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Иман победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как боксёрша из Италии Анджела Карини на стадии 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Хелиф. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.

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