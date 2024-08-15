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«На кону всё, как же они не любят друг друга». Дана Уайт — о главном бое UFC 305

«На кону всё, как же они не любят друг друга». Дана Уайт — о главном бое UFC 305
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом промоушена в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Их бой состоится на турнире UFC 305 в ночь с 17 на 18 августа мск.

«И Адесанья, и Дрикус много добились. Это одна из тех ситуаций, когда для обоих парней на кону всё. Особенно если принимать во внимание тот факт, что они так сильно не любят друг друга. Если дю Плесси сможет победить Иззи и вернуть пояс в Южную Африку, мы проведём там турнир. Если победит Иззи и завоюет титул, это будет очень важно для него и его наследия», — сказал Уайт во время выступления на пресс-конференции.

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