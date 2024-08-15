Гончаров на 4 кг перевесил Богатырёва перед боем на АСА 178

Российские бойцы Евгений Гончаров и Адам Богатырёв приняли участие в официальной процедуре взвешивания перед очным поединком на турнире АСА 178. Спортивное мероприятие состоится 16 августа в Москве. Бойцы выявят победителя Гран-при АСА в тяжёлом весе. Их поединок будет главным событием турнира.

Вес Гончарова составил 120,6 кг, в то время как Богатырёв показал на весах 116,05 кг.

В общей сложности на счету Евгения в ММА 21 победа при трёх поражениях. В активе Адама 10 побед при трёх поражениях.

Напомним, на турнире АСА 178 состоится также поединок между бывшими чемпионами организации в тяжёлом дивизионе Тони Джонсоном и россиянином Алиханом Вахаевым (13-3). Вес Джонсона составил 119,9 кг, а Вахаева – 120,45 кг.

Самый короткий бой в ММА: