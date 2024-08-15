«Делаете зарядку?» Сергей Павлович показал физическую форму

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, занимающий в настоящий момент четвертое место в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором поделился с подписчиками свежим фото.

«Делаете утреннюю зарядку?» — написал Павлович.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, в последнем бою, проходившем в июне на турнире UFC в Саудовской Аравии, Павлович встречался с соотечественником Александром Волковым. Поединок дошёл до судейского решения, по итогам которого победил Волков (единогласно). После боя Александр подошёл к Сергею, чтобы сказать слова поддержки, но тот его жёстко оттолкнул. В активе Сергея в настоящий момент 18 побед при трёх поражениях.

Как россияне бились между собой в UFC: