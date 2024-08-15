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Дана Уайт ответил на вопрос по поводу следующего боя Джона Джонса

Дана Уайт ответил на вопрос по поводу следующего боя Джона Джонса
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос относительно следующего поединка чемпиона организации в тяжёлом дивизионе Джона Джонса, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«Будет ли бой Джонса главным на турнире в ноябре? Мы буквально сегодня говорили об этом. Скоро мы начнём прорабатывать кард турнира», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Джонс восстанавливается после травмы, которую получил в конце октября прошлого года. В общей сложности на счету американского спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он добыл 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В настоящий момент Джону 37 лет.

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