«Словами не описать». Умар Нурмагомедов сходил в дагестанские горы

Непобеждённый российский боец в легчайшем весе (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, как сходил в дагестанские горы. Умар посетил село Сильди.

«Сильди. Великолепие гор. Словами не описать. Объективом не передать», — подписал фотографии Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

В настоящий момент Умару 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил представителя США Кори Сэндхагена.

Ранее о поединке между Нурмагомедовым и Сэндхагеном мнением поделился грузин Мераб Двалишвили.

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