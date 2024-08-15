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Дана Уайт назвал бойца UFC, который напоминает ему молодого Конора Макгрегора

Дана Уайт назвал бойца UFC, который напоминает ему молодого Конора Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о британском бойце в лёгком весе (до 70 кг) Пэдди Пимблетте, рассказав, почему тот напоминает ему ирландца Конора Макгрегора в молодости.

«Он напоминает мне Конора, когда тот только начинал. Тогда тоже все говорили: «Ой, да Конор не так уж хорош. Это просто шумиха и всё такое. А эти парни говорят обратное каждый раз, когда дерутся. Все продолжают сомневаться в Пэдди. Все продолжают говорить, что он не очень хорош. Многие продолжают вызывать его на поединок и хотят подраться с ним. Но после того, что он сделал с Бобби Грином, трудно не согласиться с тем, что он не крутой парень. К тому же он весёлый и с ним интересно», — сказал Уайт в интервью ведущему Джиму Роуму.

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