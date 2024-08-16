Чжилэй, победивший нокаутом Уайлдера, оценил боксёрские навыки Алекса Перейры

Китайский боксёр Чжан Чжилэй вспомнил о спарринге с бразильским бойцом смешанных единоборств (ММА) чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой, который он провёл в прошлом году.

«Он хороший боксёр с сильным ударом. Могу сказать, у него хорошие рефлексы и хорошая скорость. Я смотрел много его боёв в UFC. Он как будто доминирует над всеми, кто находится напротив. Думаю, он вполне мог бы перейти в тяжёлый вес», — приводит слова Чжилэя MMA Fighting.

Фото: Из личного архива Алекса Перейры

Напомним, Чжилэй в последнем бою нокаутом в пятом раунде победил американца Деонтея Уайлдера. В общей сложности в активе Чжана 27 побед, два поражения и одна ничья. Перейра в последнем поединке одолел представителя Чехии Иржи Прохазку. На счету Алекса 11 побед при двух поражениях.

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Алекс Перейра провел спарринг с профессиональным боксёром: