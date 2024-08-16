Стали известны подробности истории с долгами Хабиба Нурмагомедова

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, рассказал о подробностях истории с налоговой проверкой в отношении экс‑чемпиона UFC.

«Действительно, в отношении Хабиба Нурмагомедова проводилась проверка. Всё это время мы вели конструктивную работу с органами ФНС, предоставляли всю необходимую документацию в установленном порядке, с жалобой в вышестоящий налоговый орган, который всё проверил и принял наши доводы.

У нас был сложный с точки зрения толкования норм права вопрос о налогах на сумму порядка 26 млн рублей. Юристы имели одно мнение, налоговый орган — другое, но, опять-таки благодаря конструктивной работе и после проверки вышестоящего налогового органа, мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке.

Речь никогда не шла о неуплате или избегании выплат налогов. Терпеливо ждали решения налогового органа, чтобы по итогу выплатить требуемую законом сумму. Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином. Но, к большому сожалению, историю раздули до великих масштабов», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля 2024 года стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета Нурмагомедова из-за долга, а также закрыла несколько его фирм, причина — недостоверные сведения в официальных бумагах.