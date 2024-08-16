«Бонд, Джеймс Бонд». Дастин Порье надел смокинг с бабочкой

Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, занимающий в настоящий момент четвёртое место в рейтинге лёгкого веса UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото.

«Бонд, Джеймс Бонд… шучу, я торпеда в смокинге!» — написал Порье.

Фото: Из личного архива Дастина Порье

В последнем поединке, который состоялся 1 июня, Порье встречался с россиянином и чемпионом UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым. Дастин проиграл в пятом раунде, попавшись на удушающий приём. В общей сложности на его счету в смешанных единоборствах 30 побед при девяти поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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