Турки Аль аш-Шейх назвал дату реванша между Усиком и Фьюри

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил дату реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Фьюри – Усик 2. 21.12.2024», — написал Аль аш-Шейх.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состояся в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

В общей сложности на счету Усика 22 победы и ни одного поражения. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

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