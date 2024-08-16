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Боец поцеловал соперницу во время стердауна перед межгендерной схваткой

Боец поцеловал соперницу во время стердауна перед межгендерной схваткой
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Известный австралийский джитсер и тренер Крэйг Джонс во время дуэли взглядов поцеловал многократную чемпионку мира по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу Габи Гарсию. Спортсмены готовятся провести схватку по грэпплингу.

Боец поцеловал девушку во время стердауна перед межгендерной схваткой:

Гарсия оказалась сильно раздражена случившимся и не скрывала своего возмущения. Какое-то время предполагалось, что бой между Габи и Крэйгом может сорваться, однако, по актуальной информации, он всё же состоится. Противостояние должно пройти в ночь с 17 на 18 августа мск в Лас-Вегасе (США).

В ММА на счету Гарсии шесть побед в шести поединках. В настоящий момент ей 38 лет.

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