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Адесанья и дю Плесси провели битву взглядов перед титульным боем на UFC 305

Адесанья и дю Плесси провели битву взглядов перед титульным боем на UFC 305
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В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоится номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразятся южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. В преддверии боя спортсмены приняли участие в битве взглядов. Дрикус является чемпионом промоушена в среднем весе.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

В общей сложности за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах Адесанья к настоящему моменту принял участие в 27 поединках, в которых одержал 24 победы (16 были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. На счету дю Плесси сейчас 21 победа (девять нокаутом) при двух поражениях.

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