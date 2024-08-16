Том Аспиналл высказался о сыне, которому поставили диагноз аутизм

Британский боец смешанных единоборств временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл высказался о своём сыне, которому поставили диагноз аутизм.

«Думаю, быть родителем в целом довольно тяжело, если серьёзно относиться к своим обязанностям. Как будет выглядеть жизнь моего сына? Как будет выглядеть моя жизнь? Как будет выглядеть жизнь моей жены? Мы не знаем. На данный момент у нас всё ещё нет ответов. Невозможно дать однозначный ответ, когда речь идёт о чём-то вроде аутизма или о чём-то подобном. Мы просто идём вперёд. Я просто пытаюсь повысить осведомлённость о диагнозе. Это всё, что я пытаюсь сделать. Цель состоит в том, чтобы как можно меньше семей чувствовали себя потерянными», — приводит слова Аспиналла Sport Bible.

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