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Чемпионка ОИ-2024 Иман Хелиф распустила волосы и сделала макияж

Чемпионка ОИ-2024 Иман Хелиф распустила волосы и сделала макияж
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Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг на Играх в Париже, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежим видео. На нём спортсменка предстала в женственном образе, распустив волосы и сделав макияж.

Чемпионка ОИ-2024 Иман Хелиф распустила волосы и сделала макияж:

Напомним, в финале Олимпийских игр в Париже алжирская боксёрша победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпиадах. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как итальянская спортсменка Анджела Карини в 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Иман. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.

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