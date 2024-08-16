«С ним было шесть парней». Сехудо рассказал о жёсткой встрече с Чимаевым на ОИ в Париже

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо рассказал, как повстречал непобеждённого чеченского бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева на Олимпийских играх в Париже.

«У меня есть сумасшедшая история. Угадайте, кто был на Олимпийских играх и пытался подраться с Генри Сехудо? Думаю, такие, как он, воспринимают критику очень лично. Но я считаю, что нужно говорить правду. Вот почему, как мне кажется, он был расстроен. Он стоял в очереди за билетами и вдруг увидел меня. После этого он такой: «Генри Сехудо, ты крысиный кусок дерьма». Я спрашиваю: «И почему же?» Почему я кусок дерьма?» И он просто ответил, что я кусок дерьма».

С ним было где-то шесть парней, и я сразу подумал: «Ребята, вас слишком много». Это не то место, где можно драться со мной. Я тролль на 100 процентов. Нечто подобное может действительно ранить Хамзата. Он действительно эмоционален. Но он уже снялся со стольких боёв! Как думаете, сколько фанатов его троллят?» — сказал Сехудо в подкасте с Камару Усманом.

Чимаев показал работу на лапах: