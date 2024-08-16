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Дана Уайт назвал условие, при котором он объявит следующий бой Макгрегора

Дана Уайт назвал условие, при котором он объявит следующий бой Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт вновь высказался на тему возвращения в октагон ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

«Я не знаю, что планирует делать Чендлер. После моих слов Конор заявил: «Я определённо буду драться в этом году». Что ж, когда мы дойдём до той стадии, что поединок Конора будет назначен, я поверю, что он состоится. Тогда и объявлю об этом», — сказал Уайт в интервью sportsnet.ca.

Напомним, Макгрегор не участвовал в поединках после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который проходил летом 2021 года, уступил американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. В активе ирландца 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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