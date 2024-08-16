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Дю Плесси отреагировал на то, что Адесанья заплакал на их пресс-конференции перед боем

Дю Плесси отреагировал на то, что Адесанья заплакал на их пресс-конференции перед боем
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Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о новозеландском бойце ММА Исраэле Адесанье, который заплакал во время их пресс-конференции.

«Ну же, ребята, перестаньте плакать на пресс-конференциях, это несерьёзно», — написал дю Плесси.

В общей сложности за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах Адесанья к настоящему моменту принял участие в 27 поединках, в которых одержал 24 победы (16 были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Дрикуса сейчас 21 победа (девять нокаутом) в ММА при двух поражениях.

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