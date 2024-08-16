Шон О’Мэлли заявил о желании провести боксёрский бой, выбрав двух соперников

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли рассказал о желании провести боксёрский поединок.

«Я хочу получить большой боксёрский бой. Мне нужен поединок с Джервонтой Дэвисом. Мне нужен поединок с Райаном Гарсией. Но я должен заслужить этот большой боксёрский бой. Я приду к нему следующим образом: поднимусь в весовой категории, нокаутирую Илию Топурию или Макса Холлоуэя, после чего мне не смогут отказать, и я получу боксёрский бой», — сказал О’Мэлли на канале DeepCut with VicBlends в YouTube.

В общей сложности на счету О’Мэлли в смешанных единоборствах 18 побед при одном поражении. В следующем поединке он сразится с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Бой состоится в середине сентября на турнире UFC 306.

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