Кормье высказался об эмоциональной пресс-конференции Адесаньи перед боем с дю Плесси

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказался о новозеландском бойце ММА Исраэле Адесанье, который заплакал во время пресс-конференции перед боем с чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом дю Плесси. Поединок пройдёт в ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) на турнире UFC 305.

«Адесанья был таким эмоциональным, и люди увидели, что он уязвим. Я думаю, это только больше склонит их в его сторону. Потому что вы должны помнить, каким был Адесанья долгое время. Люди могли бы подумать: «Это самоуверенный паршивец». Я думаю, что он показал им свою истинную человеческую сторону. Мне кажется, что это повлияет на них», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

В общей сложности за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах Адесанья к настоящему моменту принял участие в 27 поединках, в которых одержал 24 победы (16 были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Дрикуса сейчас 21 победа (девять нокаутом) в ММА при двух поражениях.