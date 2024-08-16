Турки Аль аш-Шейх: Кроуфорд твёрдо намерен провести бой с Канело Альваресом

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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что Теренс Кроуфорд уже принял окончательное решение: следующим его соперником будет Сауль «Канело» Альварес.

Турки Аль аш-Шейх сомневается в заинтересованности Кроуфорда в поединке с его бойцом Вёрджилом Ортисом-младшим, который недавно завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, победив судейским решением Сергея Богачука.

«Я не думаю, что Кроуфорд хочет драться с кем-то, кроме Канело», — приводит слова Аль аш-Шейха Stomping Grounds.

Ранее чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд высказался о том, что известный мексиканский боксёр Сауль Альварес отказывается драться с ним.