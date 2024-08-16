Бывший соперник Чендлера: мне совсем не жаль Майкла

39-летний ветеран смешанных единоборств Брент Примус рад, что его враг видит, как денежный бой с Конором Макгрегором ускользает от него.

Брент Примус, бывший чемпион Bellator в лёгком весе, ныне звезда PFL, провёл знаковую серию боёв с Чендлером в 2017 и 2018 годах. Он победил его в спорном поединке в «Мэдисон Сквер Гарден», а затем Чендлер взял реванш на Гавайях. С тех пор эти бойцы враждуют между собой.

«Мне совсем не жаль Майкла Чендлера. Чёрт возьми, этот маленький засранец… Нисколько. Мне кажется, что он фальшивый человек и просто мелкий негодяй.

Я не могу ненавидеть его, он делает то, что делает, и зарабатывает деньги. Я слышал, что он заработал кучу денег на шоу The Ultimate Fighter, так что ему теперь даже не нужно драться, и это одна из причин, почему он ждёт большого чека за бой с Коннором. К черту Майкла Чендлера», — приводит слова Примуса Bloody Elbow.

Ранее глава UFC Дана Уайт выступил с заявлением о будущем бое Конора Макгрегора.