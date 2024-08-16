Аник высказался об Адесанье, который заплакал на пресс-конференции перед боем с дю Плесси

Комментатор UFC Джон Аник высказался о эмоциональной реакции новозеландского бойца ММА Исраэля Адесаньи, который заплакал после словесной перепалки с чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом дю Плесси на пресс-конференции перед боем.

«Я действительно думаю, что у него есть эта привязанность к своей семье и своим корням. Я не плакал много в свои 30, но я навёрстывал упущенное в свои 40. Также думаю, что он готовится к сгонке веса, так что есть много разных факторов, которые могли бы это спровоцировать. Однако, возможно, в отношении других бойцов я бы проявил некоторую обеспокоенность, но не в этом случае», — приводит слова Аника MMAJunkie.

Поединок пройдёт в ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) на турнире UFC 305. В общей сложности за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах Адесанья к настоящему моменту принял участие в 27 поединках, в которых одержал 24 победы (16 были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Дрикуса сейчас 21 победа (девять нокаутом) в ММА при двух поражениях.