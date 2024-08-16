Турки Аль аш-Шейх хочет организовать рематч Хейни — Гарсия

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что он хочет провести рематч между чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Девином Хейни (31-1, 15 досрочно) и известным американским боксёром мексиканского происхождения Райаном Гарсией.

Как сообщает известный обозреватель Майкл Бенсон, Турки Аль аш-Шейх отметил, что уже обговорил это с Гарсией, но он не будет как-то пытаться обойти дисквалификацию Райана и станет работать с ним только в том случае, если он будет чист.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Гарсия победил Хейни, однако результат был отменён из-за положительного допинг-теста Райана.

В начале мая допинг-тест Гарсии показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

Ранее стало известно, что Гарсия будет дисквалифицирован минимум на год. При этом Хейни имеет право на определённый процент от гонорара Райана, который отойдёт Golden Boy.