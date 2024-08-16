Алекс Перейра проведёт титульный бой на турнире UFC 307 с американцем Халилом Раунтри

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра проведёт титульный бой против американского бойца Халила Раунтри на турнире UFC 307, который состоится 5 октября в Юте (CША). Их поединок станет главным на турнире. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт на своей странице в социальной сети.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Халил Раунтри провёл свой последний бой в декабре 2023 года с американцем Энтони Смитом. Поединок завершился досрочной победой Раунтри.