Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 8 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра проведёт титульный бой на турнире UFC 307 с американцем Халилом Раунтри

Алекс Перейра проведёт титульный бой на турнире UFC 307 с американцем Халилом Раунтри
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра проведёт титульный бой против американского бойца Халила Раунтри на турнире UFC 307, который состоится 5 октября в Юте (CША). Их поединок станет главным на турнире. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт на своей странице в социальной сети.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Халил Раунтри провёл свой последний бой в декабре 2023 года с американцем Энтони Смитом. Поединок завершился досрочной победой Раунтри.

Материалы по теме
Дана Уайт ответил на вопрос о возможном бое Алекса Перейры и Джейка Пола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android