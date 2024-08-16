«Вы никогда не видели ничего подобного». Эдди Хирн — об андеркарте к бою Бивол — Бетербиев

Британский промоутер Эдди Хирн обещает очень хороший андеркарт к объединительному бою в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, который состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Уже есть определённый план андеркарта. Сейчас идёт оформление контрактов, и, очевидно, саудовцы скоро объявят его. Я бы сказал, что они, надеюсь, смогут сделать это на следующей неделе. Это будет действительно хороший андеркарт. Вы просто посмотрите на него и подумаете: «Как вам это удалось!» Вы никогда не видели ничего подобного ранее», — приводит слова Хирна Boxing24/7.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Биволом и Бетербиевым запланирован на 12 октября.

В своём последнем бою в январе Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.