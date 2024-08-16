Денис Лебедев: в реванше Усик — Фьюри буду болеть за Александра

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о предстоящем повторном боксёрском поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Думаю, проведение реванша в декабре на руку обоим боксёрам. Они получили хорошую паузу для отдыха и подготовки. Усик и Фьюри — отличные спортсмены, и дата для них не столь важна. Все находятся в одинаковых условиях.

Это тяжёлый вес. Тут любой удар способен решить исход любого противостояния. Один пропущенный выстрел — и бой закончится. Вопрос в том, кто попадёт.

Думаю, Усик должен победить во второй раз. Дело не в том, что я не верю в Тайсона, однако болеть буду за Александра», — приводит слова Лебедева RT.

Ранее председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил дату реванша между Усиком и Фьюри. Он проёдёт 21 декабря 2024 года.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состояся в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.