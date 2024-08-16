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Джамал Хилл высказался об участии Халила Раунтри в титульном бою на турнире UFC 307

Джамал Хилл высказался об участии Халила Раунтри в титульном бою на турнире UFC 307
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Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл раскритиковал участие американского бойца Халила Раунтри в титульном бою с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алексом Перейрой. Поединок состоится на турнире UFC 307 5 октября в Юте (США).

«Не могу поверить в то, что я только что увидел! То есть парень снимается с боя из-за проваленного теста на допинг и получает в награду титульный бой? Это ужасно для спорта и делает рейтинги совершенно бессмысленными», — написал Хилл на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джамал Хилл должен был провести бой с Халилом Раунтри в июне этого года на турнире UFC 303. Однако Раунтри сообщил, что не выступит из-за положительного допинг-теста, причиной которого, по его словам, стала пищевая добавка. Согласно решению антидопингового агентства, Халил Раунтри, лично сообщивший о добавке и принявший участие в сотрудничестве, получил двухмесячную дисквалификацию.

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