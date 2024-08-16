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Боец RCC Тимур Нагибин высказался о поединке Перейра — Раунтри

Боец RCC Тимур Нагибин высказался о поединке Перейра — Раунтри
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Боец RCC Тимур Нагибин высказался о предстоящем поединке между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и американским бойцом Халилом Раунтри.

«Очень классный поединок двух высококлассных бойцов ударного стиля. Раунтри тоже сильный кикбоксёр и таец, будет интересно посмотреть. Но ставлю на Перейру — больше опыта, был чемпионом в своей дисциплине, потом перешёл в UFC и тоже стал чемпионом. Я думаю, что это будет нокаут», — сказал Нагибин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Алекс Перейра проведёт титульный бой против Халила Раунтри на турнире UFC 307, который состоится 5 октября в Юте (CША). Их поединок станет главным на турнире.

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