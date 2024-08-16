На турнире RCC победил друг Шары Буллета, вышедший в толстовке с его именем

Сегодня, 16 августа, в Екатеринбурге в соглавном событии турнира по кикбоксингу RCC Fair Fight 27 в ринге сошлись экс-чемпион Максим Сульгин и Магомед Магомедов. Магомед — близкий друг бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет. На этот бой он выходил в толстовке с его именем.

Магомед с первых секунд боя начал прессинговать соперника, но Максим отвечал на каждую его атаку, а в моментах и сам перехватывал инициативу. Магомедов сумел разбить Сульгину нос в одной из атак.

Во втором раунде Сульгин старался оказывать давление, но Магомедов здорово встречал, работал на руках и перебивал Максима. Сульгин продолжал попытки выйти на удобную для себя ближнюю дистанцию, взрывался боковыми ударами, однако Магомедов защищался и забрал победу по очкам.

Эта победа стала 13-й для Магомедова в кикбоксинге и первой на турнире RCC Fair Fight.