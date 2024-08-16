Девин Хейни подрался на ярмарке, полиция сняла побои

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни подрался с посторонним человеком на ярмарке, полиция составила протокол о нанесении побоев. Об этом сообщило издание TMZ Sports.

Инцидент произошёл на прошлой неделе в Южной Калифорнии. Девин Хейни, который, судя по всему, находился в компании друзей, нанёс мужчине прямой удар левой. Затем трое из компании Хейни набросились на этого человека. Вскоре заслышались полицейские сирены, после чего Хейни скрылся с места происшествия.

По данным источника, на место происшествия выехали сотрудники отдела шерифа округа Ориндж. Они опросили пострадавшего, который заявил, что является «жертвой нападения и избиения». Сейчас правоохранительные органы ведут расследование.

Райан Гарсия опубликовал видео драки на своей странице в соцсетях, написав, что Хейни «не смог нокаутировать даже гражданского».