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«Не нужно, чтобы кто-то меня жалел». Анкалаев высказался о титульном бое Перейра — Раунтри

«Не нужно, чтобы кто-то меня жалел». Анкалаев высказался о титульном бое Перейра — Раунтри
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Второй номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о титульном поединке между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри на турнире UFC 307, который состоится 5 октября в Юте (CША).

«Я сегодня получил много сообщений о титульном бое в полутяжёлом весе. Моя работа — разбивать лица тем, кого они ставят передо мной. Я уничтожу Ракича в Абу-Даби, и мне никто не откажет. Мне не нужно, чтобы кто-то меня жалел», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети.

Магомед Анкалаев проведёт следующий бой против австрийского бойца сербского происхождения Александара Ракича на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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