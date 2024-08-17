Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес признал себя виновным в покушении на убийство, теперь ему грозит тюремное заключение. Об этом сообщает MMA Fighting.

Веласкес пошёл на сделку с обвинением и не предстанет перед судом за стрельбу, которая произошла в 2022 году в Санта-Кларе. Эта сделка позволит ему избежать потенциального пожизненного заключения. Тем не менее Веласкесу, как ожидается, придётся отбыть определённый срок в тюрьме. Вынесение приговора ожидается в середине октября.

Напомним, Веласкес обвинялся в нападении на Гарри Гуларте, который, в свою очередь, обвинялся в растлении малолетнего сына Кейна. Боец преследовал автомобиль Гуларте и стрелял в него. Гуларте не пострадал, но Веласкес ранил его пассажира.

Позже Веласкес был арестован и провёл восемь месяцев в заключении. В конце 2022 года экс-чемпион вышел под залог в размере $ 1 млн.

Веласкес не выходил в октагон с момента поражения нокаутом от Фрэнсиса Нганну в начале 2019 года.