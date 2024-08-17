Блахович высказался о поединке Перейра — Раунтри на турнире UFC 307

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) поляк Ян Блахович высказался об участии американского бойца Халила Раунтри в титульном бою с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алексом Перейрой. Поединок состоится на турнире UFC 307 5 октября в Юте (США).

«При всём уважении к Халилу, но есть как минимум два претендента с более высоким рейтингом, которые готовы сразиться с Поатаном. Ему не нужна особая защита», — написал Блахович на своей странице в социальной сети.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом.