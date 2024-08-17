Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 8 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира АСА 178

Результаты турнира АСА 178
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 178. В главном событии спортивного мероприятия встретились российские бойцы Евгениий Гончаров и Адам Богатырёв. Гончаров победил Богатырёва, защитил чемпионский пояс и выиграл Гран-при в тяжёлом весе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира АСА 178:

Евгений Гончаров победил Адама Богатырёва единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 50-45, 50-45);

Узаир Абдураков победил Анатолия Бойко техническим нокаутом (Раунд 2, 1:37);

Алихан Вахаев победил Тони Джонсона единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Анис Екубов победил Сайгида Абдулаева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 30-27, 29-28);

Винициус Круз победил Виталия Слипенко единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Абдул-Рахман Джанаев победил Ибрагима Магомедова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Глеб Хабибуллин победил Бехруза Зухурова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Кирилл Корнилов победил Руслана Меджидова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Анатолий Кондратьев победил Имрана Букуева единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27, 29-28, 29-28);

Руслан Шамилов победил Тилека Машрапова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Гаджимурад Хирамагомедов победил Рене Пессоа единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26, 30-27, 30-26);

Хафиз Сакибеков победил Джихада Юнусова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Давлат Чупонов победил Алишера Асамова удушающим приёмом (Раунд 1, 3:59);

Оятулло Муминов победил Абдул-Карима Бадахши единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27);

Арби Агуев победил Степана Горшечникова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Данияр Тойчубек Уулу победил Александро Прайю нокаутом (Раунд 1, 2:24).

Материалы по теме
Евгений Гончаров победил Адама Богатырёва на турнире АСА 178
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android