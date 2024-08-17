Евгений Гончаров победил Адама Богатырёва на турнире АСА 178

Российский боец Евгений Гончаров победил соотечественника Адама Богатырёва на турнире АСА 178, защитил чемпионский пояс и выиграл Гран-при в тяжёлом весе.

Спортивное мероприятие состоялось сегодня, 16 августа в Москве. Их поединок был главным событием турнира. Поединок продлился все пять раундов. Гончаров победил Богатырёва единогласным решением судей, выиграл финал Гран-при и денежный приз в размере 15 млн.

В общей сложности на счету Евгения в ММА 22 победы при трёх поражениях. Гончаров не проигрывает с февраля 2020 года. В активе Адама 10 побед при четырех поражениях.

В соглавном событии встретились Анатолий Бойко и Узаир Абдураков. Абдураков нокаутировал соперника во втором раунде. Кроме того, на этом турнире выступил бывший чемпион организации Виталий Слипенко, его соперником был бразилец Винисиус Круз. Круз победил единогласным решением судей. Также прошёл бой между двумя другими экс-обладателями титула АСА — Тони Джонсоном и Алиханом Вахаевым. Вахаев победил единогласным решением.