Гаджи Рабаданов нокаутировал Майкла Дюфора во втором раунде и вышел в финал Гран-при

В ночь на субботу, 17 августа, в Голливуде (США) проходит престижный турнир по смешанным единоборствам PFL 8 2024. Российский боец Гаджи Рабаданов провёл бой против канадца Майкла Дюфора и одержал победу.

Рабаданов нокаутировал своего соперника во втором раунде и вышел в финал Гран-при в лёгком весе. В финале турнира Рабаданов встретится с Брендом Примусом.

Россиянин продлил свою победную серию до девяти поединков. Всего же за свою профессиональную карьеру Рабаданов провёл 28 боёв, из которых 23 завершились в его пользу. Среди ярких индивидуальных достижений можно отметить чемпионский пояс Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе.

В активе Дюфора теперь 13 побед и шесть поражений в ММА.

PFL 8. Рабаданов — Дюфор