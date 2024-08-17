Штырков: почему Анкалаев недостоин титульного боя, а Раунтри достоин?

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал решение UFC назначить соперником бразильца Алекса Перейры в титульном бою в полутяжёлом весе (до 93 кг) американского бойца Халила Раунтри.

«Странный бой. Я удивлён, что Раунтри получает бой с Перейрой. Я за его карьерой особо не следил и не слежу, но мы, можно сказать, лично знакомы: вместе тренировались в Таиланде. Я видел, что он в UFC то выиграет, то проиграет. Очень странное, конечно, решение UFC сделать такой бой. Не понимаю почему. То есть Анкалаев недостоин, а Раунтри достоин?

Мне кажется, что Раунтри психологически просто не готов к такому бою. Он неплохой ударник, но борется посредственно. Если Перейра будет в физической и ментальной форме, как в последних боях, то это будет досрочная победа», — сказал Штырков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.