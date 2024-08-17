Гончаров: мой бокс не хуже бокса Аспиналла, мог бы с ним подраться

38-летний российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории, Евгений Гончаров прокомментировал свою победу над соотечественником Адамом Богатырёвым на турнире АСА 178.

«Думаю, я ему во втором раунде сломал нос апперкотом. Я ему ещё до боя говорил, что удар решит. Вот я донёс этот свой удар. Да, я его не нокаутировал, но, чтобы нокаутировать оппонента, нужно догнать соперника. А он не хотел останавливаться. Первый раунд был эмоциональным с его стороны, а далее я контролировал ход встречи. Я вообще ничего тяжёлого с его стороны не пропустил. На спаррингах было больше опасности, чем в этом поединке. Вот так получилось.

Кто-то может меня критиковать, но я бы мог подраться с Аспиналлом в UFC. Нет ничего сверхъестественного. Мой бокс не хуже его бокса. А так я слышал, что в АСА могут подписать Йоэля Ромеро. Дайте мне, пожалуйста, с ним бой», — сказал Гончаров на пресс-конференции после турнира.

Гончаров защитил чемпионский пояс и выиграл Гран-при в тяжёлом весе.

В другом поединке турнира АСА 178 между экс-чемпионами организации в тяжёлом весе россиянин Алихан Вахаев единогласным решением судей победил американца Тони Джонсона.