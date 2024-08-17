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Мераб Двалишвили запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы в ответ на провокации

Мераб Двалишвили запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы в ответ на провокации
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33-летний грузинский и американский боец смешанных единоборств, представитель легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы во время турнира Craig Jones Invitational (CJI), проходящего с 16 по 17 августа в США.

Сообщается, что зритель выкрикивал оскорбления в преддверии боя в UFC между Двалишвили и Шоном О'Мэлли, называя О'Мэлли отцом Мераба.

Поединок между Мерабом и Шоном пройдёт 15 сентября на турнире UFC 306. Их сражение станет главным боем вечера.

Ранее Шон заявил, что рассчитывает на свою победу в бою с Двалишвили, после которой хотел бы сразиться с победителем противостояния Илия Топурия – Макс Холлоуэй, которые выступают в полулёгком дивизионе.

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