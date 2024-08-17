Тилл — о критике в свой адрес: вам просто нужно полюбить интернет

31-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий Даррен Тилл отреагировал на критику в свой адрес после совета, который дал Исраэлю Адесанье в преддверии его боя с Дрикусом дю Плесси.

«Фанаты ММА и тролли — лучшие. Я вижу, как они всё время дают советы бойцам, высказывают мнения и так далее.

Но я…. Бывшим бойцам UFC не разрешается давать кому-либо советы, потому что они сразу начинают говорить, что всё знают, указывают на ошибки и поражения и так далее. Клянусь богом, вам просто нужно любить интернет. Это здорово…» — написал Тилл в социальной сети Х (ранее Twitter).

Горилла [прозвище Тилла] предложил Адесанье сохранять дистанцию ​​и ждать идеального момента, чтобы раскрыть свои мощные ударные комбинации. Размышляя о своём бое с дю Плесси [на шоу UFC 282 Даррен проиграл после удушающего приёма] Тилл отметил, что Дрикус часто атакует безрассудно, и призвал Адесанью быть осторожным в такие моменты. Вместо того чтобы отступать, британец посоветовал Исраэлю стоять на своём и нанести своевременный удар, превратив агрессию дю Плесси в возможность для решающего удара.