Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тилл — о критике в свой адрес: вам просто нужно полюбить интернет

Тилл — о критике в свой адрес: вам просто нужно полюбить интернет
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий Даррен Тилл отреагировал на критику в свой адрес после совета, который дал Исраэлю Адесанье в преддверии его боя с Дрикусом дю Плесси.

«Фанаты ММА и тролли — лучшие. Я вижу, как они всё время дают советы бойцам, высказывают мнения и так далее.
Но я…. Бывшим бойцам UFC не разрешается давать кому-либо советы, потому что они сразу начинают говорить, что всё знают, указывают на ошибки и поражения и так далее. Клянусь богом, вам просто нужно любить интернет. Это здорово…» — написал Тилл в социальной сети Х (ранее Twitter).

Горилла [прозвище Тилла] предложил Адесанье сохранять дистанцию ​​и ждать идеального момента, чтобы раскрыть свои мощные ударные комбинации. Размышляя о своём бое с дю Плесси [на шоу UFC 282 Даррен проиграл после удушающего приёма] Тилл отметил, что Дрикус часто атакует безрассудно, и призвал Адесанью быть осторожным в такие моменты. Вместо того чтобы отступать, британец посоветовал Исраэлю стоять на своём и нанести своевременный удар, превратив агрессию дю Плесси в возможность для решающего удара.

Материалы по теме
Тилл назвал Адесанью кандидатом в топ-10 величайших бойцов в случае победы над дю Плесси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android