Хукер рассказал, чего Гамроту не хватает для титульного боя

34-летний новозеландский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий Дэн Хукер заявил, что 33-летнему польскому спортсмену Матеушу Гамроту не хватает ярких моментов и побед в своей карьере для титульного поединка.

«Да, я чувствую, что UFC заставили Гамрота согласиться на бой со мной. Мне кажется, что он делает это не по своей воле. Я чувствую, что, если бы у него был выбор, он бы отсиделся, как будто он следующий претендент на титульный бой. Итак, очевидно, что Арман [Царукян] потенциальный соперник Ислама [Махачева], я слышал, что Ислам травмирован, и на данный момент их бой висит в воздухе, поэтому следующим для Армана может стать Гамрот.

В первой пятерке многие громкие имена терпят поражения, если посмотреть, например, [Дастин] Порье, [Джастин] Гэтжи, [Чарльз] Оливейра — все терпят поражения. Что касается Гамрота, ему нужна крупная победа над парнем с захватывающей историей и с громким именем, и это я. Но это будет очень сложно для него, я и сам на очень многое претендую», — приводит слова Хукера издание MMA News.