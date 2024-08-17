Джонсон поделился прогнозом на поединок Адесаньи и дю Плесси

38-летний американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон поделился прогнозом на поединок 35-летнего Исраэля Адесаньи и обладателя титула южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Не секрет, что я большой поклонник Иззи [Адесаньи]. Надеюсь, он победит. Если Исраэль не выйдет и не навяжет свою волю Дрикусу, то думаю, что это будет долгая ночь для Адесаньи. Он очень хорошо справляется с созданием дистанции между ним и его противником и заставляет его преодолевать расставание ​​своими финтами, подъёмами, высокими ударами ногами и ударами с внутренней стороны – и так далее. Это то, что он делает лучше всего.

Я смотрю на этот бой, чтобы в первую очередь увидеть, как Адесанья оправился от своего последнего проигрыша Шону Стрикленду. Как он собирается подойти к схватке с дю Плесси? Между ними сильный накал. Собирается ли Исраэль позволить эмоциям взять верх? Я не предвижу, что Дрикус сможет нокаутировать Иззи, если только Адесанья сам не допустит ошибку. Но если Исраэль не вернул себя на уровень, на котором он сражался с Робертом Уиттакером в первый раз… это бой больших рисков. Если Исраэль выйдет на сцену, сможет реализовать свой план игры и заставит дю Плесси сделать плохой выбор, то Адесанья спокойно выиграет», — приводит слова Джонсона издание MMA News.

Бой между дю Плесси и Адесаньей пройдёт в ночь на 18 августа на турнире UFC 305.