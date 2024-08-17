Чендлер — о слухах, что Макгрегор никогда не выйдет на ринг: все отдыхают по-разному

38-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Майкл Чендлер выступил в защиту звёздного ирландского спортсмена Конора Макгрегора из-за обвинений, что Конор никогда не вернётся на ринг.

«Конор живёт своей жизнью так, как он хочет. Он продвигает два разных бренда спиртных напитков, так что это сложно — ему на публике нужно быть вместе с ними. Очевидно, если люди посмотрят на это только с точки зрения социальных сетей, то подумают: «Чувак, он опредёленно не предан делу бойца, он в одной алкогольной рекламе». Но если вы, ребята, ожидаете, что он будет в тренировочном лагере прямо сейчас, когда мы говорим, что даже не предполагаем о дате нашего поединка, то это нереально, потому что каждый боец ​​проводит свои перерывы и паузы по-своему.

Ведь мы все отдыхаем по-разному, будь то выпивка, прогулки, еда, которой люди хотят насладиться, или засиживание допоздна за фильмами, играми. Но да, есть некоторые тревожные вещи, на которые люди посмотрели, а затем поставили под сомнение, вернётся ли он. Я полностью это понимаю. У меня есть подозрение, что он… Я думаю, ему это нужно для его собственного психического состояния.

Кроме того, удалённые твиты всегда были частью его бренда. Это всегда часть его бренда. Он такой: «Я напишу об этом в «Твиттере». Я оставлю его там на 20 минут. Я позволю всему миру сделать скриншот, записать это, попросить всех ретвитнуть это и поговорить об этом. А потом я удалю это только потому, что он эгоист», — приводит слова Чендлера издание MMA News.