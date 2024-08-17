Бывший боец UFC сделал прогноз на ближайший поединок и дальнейшее будущее Адесаньи

41-летний американский ведущий подкастов, бывший профессиональный боец ​​смешанных единоборств и стендап-комик Брендан Шауб сделал прогноз на поединок Исраэля Адесаньи и Дрикуса дю Плесси, а также описал дальнейшие карьерные шаги Исраэля.

«Вот как будет развиваться карьера Иззи [Адесаньи]. Он победит Дрикуса в доминирующем стиле в ночь на воскресенье. Он выбьет из него всё дерьмо, он превзойдёт этого чувака. Это будет старый винтажный Адесанья. Под старым я имею в виду его год назад. Исраэль выбьет из него всё дерьмо, потому что он отдохнул и больше не является жертвой, он — охотник.

Адесанья победит Дрикуса, затем сразится с Шоном Стриклендом и будет на 100 процентов сосредоточен. Он победит Шона Стрикленда. Затем он возьмёт перерыв, а затем состоится бой Алекса [Перейры] против Иззи в весе до 205 фунтов [полутяжёлый вес UFC]. Это будет его последний бой в жизни, и его победы над Дрикусом и Шоном Стриклендом, я думаю, сейчас есть спор, делают его величайшим средневесом всех времён. Так заканчивается его история», — приводит слова Шауба издание MMA News.

Бой между дю Плесси и Адесаньей пройдёт в ночь на 18 августа на турнире UFC 305.