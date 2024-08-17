Скончался последний представитель реслинг-команды «Дикие самоанцы»

В возрасте 81 года скончался легендарный бывший рестлер и член Зала славы федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Афа Аноа'и. Он умер почти спустя два месяца после смерти своего родного младшего брата — Сики Аноа'и.

Афа и Сики были создателями и представителями команды «Дикие самоанцы», известной своими выступлениями в World Wrestling Federation (WWF — прежнее название WWE). Аноа’и завоевали титул командного чемпиона мира WWF. В 2007 году были введены в Зал славы WWE, а в 2012 году — в Зал славы реслинга.

Рейнс вместе со своим дядей и отцом Фото: wwe.com

Младший брат Афы Сика является отцом действующей звезды WWE — Романа Рейнса. Рейнс прокомментировал смерть своего дяди на странице в социальных сетях:

«Наша семья понесла ещё одну большую утрату со смертью моего дяди и члена Зала славы WWE Гатаиваса Афа Амитуанаи Аноа'и. Мы благодарим всех за поддержку и утешаемся тем, что теперь он покоится с миром. Афа и мой отец, Полаивао Леати Сика Аноа, были любящими братьями, величайшей командой своего поколения, и теперь они воссоединились вместе на небесах. Покойтесь с силами, «Дикие самоанцы».

После завершения карьеры рестлеров братья открыли свой подготовительный центр «Дикие самоанцы».