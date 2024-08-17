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Анкалаев — о реакции Хилла на организацию боя Перейра — Раунтри: почему Джамал плачет?

Анкалаев — о реакции Хилла на организацию боя Перейра — Раунтри: почему Джамал плачет?
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Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев прокомментировал реакцию экс-чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе американца Джамала Хилла на организацию титульного боя между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

«Почему Джамал плачет? Перейра только что уложил тебя спать. Возвращайся и совершенствуйся. Или готовься к Абу-Даби, поскольку Ракич может сняться», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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