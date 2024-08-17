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Марвин Веттори подрался с Бренданом Алленом в казино после турнира PFL 8

Марвин Веттори подрался с Бренданом Алленом в казино после турнира PFL 8
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори и топовый боец UFC американец Брендан Аллен подрались в казино отеля Seminole Hard Rock Hotel and Casino после турнира PFL 8, который проходил в Голливуде.

Согласно информации корреспондента издания MMA Mania Алекса Бехунина, у Веттори произошёл конфликт с бойцом UFC, который выступает в тяжёлом весе, Туко Туккосом после турнира PFL 8. Итальянец попытался ударить Туко, но промахнулся. Их попытался разнять легковес Майкл Джонсон. Вскоре в драку вмешался Брендан Аллен, который донёс до Марвина не больше двух ударов.

Марвин Веттори и Брендан Аллен должны были подраться друг с другом в апреле текущего года, однако итальянец был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем.

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