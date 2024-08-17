Названы обладатели бонусов по итогам турнира ACA 178

16 августа в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 178. В главном поединке вечера россиянин Евгений Гончаров победил единогласным решением судей соотечественника Адама Богатырёва. Пресс-служба организации опубликовала имена бойцов, которые получили бонусы по итогам минувшего ивента.

Лучшее выступление вечера — Глеб Хабибуллин и Хафиз Сакибеков получат по $ 50 тыс. А Бехруз Зухуров, Джихад Юнусов и Евгений Гончаров — $ 25 тыс.

Бонус за досрочное завершение поединка — Данияр Тойчубек Уулу и Узаир Абдураков. Бойцы получат по $ 5 тыс.

В активе Евгения Гончарова 22 победы, из которых 10 были одержаны досрочно, и три поражения. На данный момент уроженец Ростова-на-Дону идёт на серии из семи побед.